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رويترز: العبادي يوجه بإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية
رويترز: العبادي يوجه بإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية
تاريخ النشر:
15.03.2018
|
11:31 GMT
|
آخر تحديث:
15.03.2018
|
11:33 GMT
|
مال وأعمال
SAFIN HAMED / AFP
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انسخ الرابط
https://ar.rt.com/jzdu
أربيل
حيدر العبادي
مطارات
العراق
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