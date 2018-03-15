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رويترز: العبادي يوجه بإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية

رويترز: العبادي يوجه بإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية

مال وأعمال

رويترز: العبادي يوجه بإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية
SAFIN HAMED / AFP
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