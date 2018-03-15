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مراسلتنا: خروج آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية

أخبار العالم العربي

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أفادت مراسلتنا بخروج آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر بلدة حمورية باتجاه النقاط التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نشطاء أن أكثر من 3 آلاف مدني خرجوا من معبر حمورية من الغوطة الشرقية إلى مناطق تخضع لسيطرة الحكومة السورية.

واعتبر النشطاء أن هذه أكبر عملية خروج مدنيين إلى الآن منذ بدء العمليات العسكرية ضد المسلحين في الغوطة الشرقية.

وأعلنت الحكومة السورية في وقت سابق من اليوم عن فتح معبر جديد لخروج المدنيين من الغوطة يمر من بلدة حمورية، الذي شهد منذ لحظة فتحه توافد العشرات من المدنيين للخروج عبره.

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وبذلك يكون مجموع المعابر التي فتحتها قوات الجيش السوري بالتعاون مع مركز المصالحة الروسي، ثلاثة معابر وهي ممرات حمورية، وجسرين، والوافدين، حيث تؤمن الحماية الكاملة للمدنيين وتقدم لهم المساعدات الطبية والأساسية اللازمة.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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