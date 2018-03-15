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الجيش اللبناني يحذر من استخدام "الدرون"

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني
Reuters
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حذرت قيادة الجيش اللبناني في بيان صدر عنها، اللبنانيين من استخدام طائرات "الدرون" التي تستخدم لأغراض التصوير والتحكم عن بعد بمختلف أشكالها وأحجامها فوق الأراضي اللبنانية.

وذكر البيان، أنه يحذر مالكي طائرات التحكم عن بعد، من خطورة استخدامها فوق الأراضي اللبنانية، وبخاصة قرب المراكز العسكرية والأماكن الحساسة الحيوية.

وأكد البيان أنه إذا استخدمت طائرات"الدرون" من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه، فإن قيادة الجيش ستتخذ الإجراءات اللازمة لإسقاطها وملاحقة مشغليها قانونيا، نظرا لما يمكن أن تشكله الطائرات من مخاطر جسيمة على المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والسلامة العامة في البلاد.

وقالت القيادة إن المستندات اللازمة لطلب ترخيص التصوير بواسطة طائرة صغيرة متوافرة على موقع الجيش الإلكتروني.

المصدر: صحيفة النهار

نادين بطحة

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