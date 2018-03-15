الجيش اللبناني يحذر من استخدام "الدرون"

حذرت قيادة الجيش اللبناني في بيان صدر عنها، اللبنانيين من استخدام طائرات "الدرون" التي تستخدم لأغراض التصوير والتحكم عن بعد بمختلف أشكالها وأحجامها فوق الأراضي اللبنانية.

وذكر البيان، أنه يحذر مالكي طائرات التحكم عن بعد، من خطورة استخدامها فوق الأراضي اللبنانية، وبخاصة قرب المراكز العسكرية والأماكن الحساسة الحيوية.

وأكد البيان أنه إذا استخدمت طائرات"الدرون" من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه، فإن قيادة الجيش ستتخذ الإجراءات اللازمة لإسقاطها وملاحقة مشغليها قانونيا، نظرا لما يمكن أن تشكله الطائرات من مخاطر جسيمة على المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والسلامة العامة في البلاد.

تحذير حول استعمال طائرات التحكم عن بعد على مختلف أنواعها وأحجامها، من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/FELQ1K0oit — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) 14 марта 2018 г.

وقالت القيادة إن المستندات اللازمة لطلب ترخيص التصوير بواسطة طائرة صغيرة متوافرة على موقع الجيش الإلكتروني.

المصدر: صحيفة النهار

نادين بطحة