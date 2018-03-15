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اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في جرادة المغربية

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اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في جرادة المغربية
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اندلعت اشتباكات في مدينة جرادة شرقي المغرب بين قوات الأمن والمتظاهرين بعد يوم من تحذير السلطات من مغبة استمرار الاحتجاجات المستمرة في المدينة منذ نحو أربعة أشهر.

وجاء في بيان عن السلطات في مدينة جرادة مساء الأربعاء: "المتظاهرون في المدينة أحرقوا 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وألحقوا أضرارا جسيمة بالعربات والمعدات المستخدمة من هذه القوات".

وأضاف البيان أنه تم تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية بعضها بالغة، ونقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي في وجدة قرب جرادة.

ووفقا للسلطات، فإنه تم القبض على تسعة أشخاص على خلفية هذه الأحداث، وسيتم تقديمهم للعدالة.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

واندلعت الاحتجاجات في مدينة جرادة بعد مقتل شقيقين كانا يعملان في منجم عشوائي لاستخراج الفحم الحجري الذي كان يمثل النشاط الاقتصادي الأساسي بالمدينة لعقود، كما توفي ثالث في منجم أيضا بسبب الظروف السيئة التي يعملون فيها.

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واضطرت السلطات إلى إغلاق مناجم الفحم بعد إعلان نضوبها في عام 1998 ووعدت السكان ببدائل اقتصادية.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله 

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