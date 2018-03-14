السيسي يزور مقر وزارة الداخلية ويطلع على نتائج عملية سيناء العسكرية

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار الأربعاء مقر وزارة الداخلية بالقاهرة.

وأضاف بسام راضي أن السيسي عقد اجتماعا مع كل رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة، لبحث مستجدات الحالة الأمنية في البلاد.

وعقب الاجتماع تفقد الرئيس المصري مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، حيث استمع إلى عرض تفصيلي عن المركز والقدرات المتوفرة به، كما استمع إلى كلمة وزير الداخلية التي عرض خلالها جهود الشرطة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

وشاهد كذلك عددا من التسجيلات حول دور الشرطة في العملية الشاملة "سيناء 2018" لمواجهة الإرهاب في سيناء، وعلى كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية بالدولة، وذلك بجانب القوات المسلحة وبالتنسيق معها.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن السيسي اطلع كذلك على جهود الشرطة في مجال الأمن الجنائي خلال الفترة من 2014 حتى عام 2017، والتي تم خلالها ضبط مئات العصابات المتخصصة بمختلف أنواع الجرائم ومداهمة آلاف البؤر الإجرامية، ومصادرة آلاف القطع من الأسلحة المتنوعة والذخيرة، وضبط عشرات الأطنان من الحبوب المخدرة.

وأوضح بسام راضي أن السيسي أعرب في ختام الاجتماعات عن تطلعه لقيام المواطنين المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أيا كانت توجهاتهم وآراؤهم، للتعبير عن إرادتهم ​ الحرة، والمساهمة في بناء الوطن وتعزيز استقراره وحريته.

من جهته، قال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار إن أجهزة الأمن استعادت كامل قدراتها، مشيرا إلى أن مصر عادت لمكانتها على المستوى الإقليمي والدولي واستقرت أوضاعها داخليا.

وأكد مجدي عبد الغفار أن الإحصائيات تشهد على ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى تراجع بعض الأنماط الإجرامية وانخفاض كبير في العمليات الإرهابية بنسبة بلغت 85%.

وبين الوزير المصري أن ذلك يدل على نجاح الجهود الأمنية في منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة وحزم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + فيسبوك

ياسين بوتيتي