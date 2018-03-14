الأمم المتحدة: نسعى لمنع أي صدام عسكري مباشر بين القوى الكبرى بسوريا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن المنظمة تسعى إلى تجنب وقوع أي مواجهة عسكرية مباشرة بين القوى الكبرى في سوريا وتكثف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة.

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وجاء ذلك في سياق إجابة حق عن سؤال صحفيين حول تصريح رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف، أمس الثلاثاء، حول توفر معلومات مؤكدة لدى روسيا بشأن إعداد المسلحين عملية استفزازية باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في سوريا بهدف إلقاء اللوم على القوات الحكومية وتبرير خطة أمريكية لضرب الأحياء الحكومية في العاصمة دمشق فيما بعد.

وقال حق: "نعلم عن تلك التقارير، بالطبع، نسعى إلى تجنب أي مواجهة كهذه، ونؤكد ضرورة الحد من جميع المواجهات والعمليات العسكرية في عموم سوريا، لذلك نضاعف جهودنا بما فيها الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الوضع ومنع تفاقمه".

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا