الجيش الإسرائيلي يزرع متفجرات في موقع أثري بمحافظة نابلس

زرعت وحدات هندسية في الجيش الإسرائيلي بحضور وحدات خاصة، اليوم الأربعاء، متفجرات في موقع أثري في سبسطية شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريح لوكالة "وفا"، بأن الوحدات الهندسية زرعت المتفجرات في الموقع الأثري، تحديدا سارية العلم.

وأضاف أنهم يقومون بتفجير ضخم في البلدة، وإحداث تدمير بالموقع الأثري.

المصدر: وكالة "وفا"

ياسين بوتيتي