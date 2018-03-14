 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يزرع متفجرات في موقع أثري بمحافظة نابلس

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يزرع متفجرات في موقع أثري بمحافظة نابلس
Reuters / Ammar Awad
عناصر من الجيش الإسرائيلي - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jz90

زرعت وحدات هندسية في الجيش الإسرائيلي بحضور وحدات خاصة، اليوم الأربعاء، متفجرات في موقع أثري في سبسطية شمال غرب نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريح لوكالة "وفا"، بأن الوحدات الهندسية زرعت المتفجرات في الموقع الأثري، تحديدا سارية العلم.

وأضاف أنهم يقومون بتفجير ضخم في البلدة، وإحداث تدمير بالموقع الأثري.

المصدر: وكالة "وفا"

ياسين بوتيتي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
لماذا تتسابق دول الشرق الأوسط لامتلاك الطاقة النووية؟