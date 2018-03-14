مناخ انتصارات جديد في سوريا

في ظل الانتصارات التي حققها الجيش السوري في الغوطة الشرقية، قامت صفحة الرئاسة الجمهورية السورية بالتذكير بمقولات سابقة للرئيس بشار الأسد.

وجاءت على الصفحة الرسمية إعادة لكلمات الأسد كان قالها عام 2017، إن الإرهاب "لن يتوقف طالما هناك إرهابي واحد يدنس قدسية التراب السوري".

وأضاف: "سنستمر في التصدي للسيناريوهات الغربية الهادفة إلى ضرب وحدة بلدنا وسيادتها"، بحسب ما أوردته رئاسة الجمهورية السورية.

ويحقق الجيش السوري والقوات الحليفة هذه الأيام تقدما على أكثر من جبهة بدءا من الغوطة الشرقية وصولا لحماة وريف إدلب الجنوبي.

المصدر: رئاسة الجمهورية السورية