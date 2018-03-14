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مصادر كردية: مقتل 8 من القوات الشعبية السورية في قصف تركي بعفرين

أخبار العالم العربي

مصادر كردية: مقتل 8 من القوات الشعبية السورية في قصف تركي بعفرين
Reuters
عفرين، سوريا
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أفاد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب في عفرين، بروسك حسكة، بأنه قتل 8 أشخاص وأصيب آخرون في قصف شنته القوات التركية على أفراد من الجيش السوري في قرية سوغانكي بعفرين.

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وقال في بيان اليوم الأربعاء: "إننا في وحدات حماية الشعب YPG بعفرين في الوقت الذي ننحني فيه أمام تضحيات الشهداء، وإننا نعزي عوائلهم والجيش السوري. دماء هؤلاء الشهداء التي سالت في مقاومة عفرين.

إنما تؤكد على وحدة الشعب السوري وهي كفيلة برد العدوان والحفاظ على روح المقاومة الرافضة لاحتلال الأراضي السورية. ونؤكد على أن دماء جميع شهدائنا لن تذهب سدى وهي ستقوي في نفوس مقاتلينا روح المقاومة والانتقام".

المصدر: RT

أولغا رودكوفسكايا

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