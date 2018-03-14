موسكو ودمشق تبحثان ملف التحقيق في الجرائم ضد العسكريين الروس في سوريا

قام رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين بزيارة سوريا، حيث عقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين السوريين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب التحقيق الروسي، اليوم الأربعاء، أن باستريكين بحث مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك "المسائل المتعلقة بالتحقيق في الجرائم ذات الطابع الإرهابي، التي ارتكبت ضد العسكريين الروس على الأراضي السورية".

والتقى باستريكين كذلك بوزير العدل السوري هشام الشعار ومعاون وزير العدل تيسير الصمدي، وبحث معهما آليات التعاون بين الأجهزة الروسية والسورية ذات الشأن. وفي ختام اللقاء تم توقيع بروتوكول التعاون بين لجنة التحقيق الروسية ووزارة العدل السورية.

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وينص البروتوكول على التعاون في التحقيق في الجرائم وتبادل المعلومات عن الأشخاص المتورطين في جرائم الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، زار الكسندر باستريكين قاعدة حميميم الروسية، حيث عقد اجتماعا مع محققي لجنة التحقيق الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الثانية لرئيس لجنة التحقيق الروسية إلى سوريا. وقد قام باستريكين بزيارته الأولى لسوريا في يناير الماضي، وبحث مع المسؤولين السوريين موضوع التحقيقات مع المواطنين الروس الذين قاتلوا في صفوف التنظيمات الإرهابية بسوريا.

المصدر: موقع لجنة التحقيق الروسية

أنطون زوييف