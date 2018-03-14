حالة هلع بعد إصابة 6 إسرائيليين بتسمم قرب الحدود مع غزة

أثارت إصابة 6 أشخاص إسرائيليين بتسمم بمادة غير معروفة، تسببت في صعوبة بالتنفس، في منطقة أوفاكيم المجاورة لقطاع غزة، حالة من الهلع، تبين فيما بعد أنها مبيدات زراعية حملتها الرياح.

وقد بادرت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه دعوة للسكان بعدم مغادرة المنازل، إلى أن تم فحص المادة ليتبين لاحقا أنها مبيدات زراعية.

وبعد إجراء الفحوصات للمواد السامة على يد طواقم الإنقاذ والإطفاء تبين أن المادة السامة، ليست سوى، مبيد يسمى "مفيستو" رقم 2902، هي مادة سامة غير خطيرة تستعمل لرش الليمون وأنواع من الحمضيات.

وتشير التقديرات إلى أن المواد التي استخدمت، لم تأخذ بالحسبان اتجاه الريح، التي تسببت في وصول المواد إلى منازل السكان.

وكان خبير إسرائيلي قد دعا في وقت سابق إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المحاصيل والنظام البيئي في حدود قطاع غزة، من المبيدات التي تقوم برشها الطائرات الإسرائيلية على المناطق المحاذية لأنها عبارة عن سموم.

المصدر: RT

نادر همامي