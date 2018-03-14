مكافحة الإرهاب في الغوطة وإدلب على أجندة لقاءات لافروف مع جاويش أوغلو وظريف

أكدت موسكو أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيبحث مكافحة الإرهاب داخل مناطق تصعيد التوتر في سوريا مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الجاري.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف للصحفيين، أن الملف السوري بأكمله سيطرح على أجندة المفاوضات بين لافروف وجاويش أوغلو في موسكو اليوم، وخاصة فيما يتعلق بسبل محاربة إرهابيي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الموجودين في مناطق تصعيد التوتر، بما في ذلك غوطة دمشق الشرقية.

وأضاف بوغدانوف أن الوضع في الغوطة سيتصدر أيضا أجندة المباحثات ثلاثية الأطراف بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في أستانا الجمعة، مع مشاركة ممثلي القيادات العسكرية للبلدان الثلاثة، متوقعا أن يكون الحوار أثناء اللقاء مفصلا ومهنيا.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن جزءا من الوفد الروسي قد غادر إلى أستانا، بما في ذلك مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، فضلا عن عدد من ممثلي وزارة الدفاع.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف