شاهد.. الأمن السعودي يطيح بعمالة "المسكرات" في جدة

أطاحت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة بالسعودية، بعمالة وافدة امتهنت صناعة المسكرات.

وأوضح الحساب الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن التنسيق الأمني بين فرع الهيئة بجدة والشرطة، أسفر عن القبض على عمالة تمتهن صناعة المسكرات، وتم إتلاف أكثر من 6000 لتر من مادة العرق المسكر.

بالتنسيق الأمني بين #هيئة_الأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة #جدة والشرطة؛ القبض على عمالة تمتهن صناعة المسكرات، وإتلاف أكثر من 6000 لتر من مادة العرق المسكر. pic.twitter.com/6d10r43wpE — رئاسة الهيئة (@PvGovSa) 13 mars 2018

المصدر: RT

رُبى آغا