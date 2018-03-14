 
مباشر

شاهد.. الأمن السعودي يطيح بعمالة "المسكرات" في جدة

أخبار العالم العربي

شاهد.. الأمن السعودي يطيح بعمالة
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jz6k

أطاحت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة بالسعودية، بعمالة وافدة امتهنت صناعة المسكرات.

وأوضح الحساب الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن التنسيق الأمني بين فرع الهيئة بجدة والشرطة، أسفر عن القبض على عمالة تمتهن صناعة المسكرات، وتم إتلاف أكثر من 6000 لتر من مادة العرق المسكر.

المصدر: RT

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة