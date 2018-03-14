الدفاع الروسية: أكثر من 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ فتح الممر الإنساني

أعلن المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين أن 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ فتح الممر الإنساني.

وقال للصحفيين، اليوم الأربعاء: "منذ فتح الممر الإنساني غادر أكثر من 300 شخص منطقة الغوطة الشرقية، وتم خروج معظمهم في الأيام الأخيرة. وبهذا الصدد ازداد في التجمعات السكنية التي يسيطر عليها المسلحون احتجاج المدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة على أعمال المسلحين الذين لا زالوا يسيطرون على مداخل الممر".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا توصل أمس الثلاثاء إلى اتفاق مع المسلحين حول خروج عدة مجموعات من المدنيين من الغوطة الشرقية. وصباح أمس الثلاثاء غادر نحو 100 شخص المنطقة. وفي النهار بلغ عددهم 147 شخصا ليتجاوز العدد الإجمالي للمدنيين الذين غادروا الغوطة الشرقية منذ فتح الممر الإنساني 300 شخص.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا