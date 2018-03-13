حزب الله ينفي تصريحات منسوبة لحسن نصر الله

نفى حزب الله البناني ما نشره موقع "فردا نيوز" الإيراني من كلام منسوب للأمين العام للحزب حسن نصر الله.

ونفت العلاقات الإعلامية في حزب الله ما نشره موقع فردا نيوز الإيراني وتداولته بعض وسائل الإعلام من كلام منسوب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال لقاء مزعوم مع الجالية الإيرانية في لبنان.

وأكدت أن ما ورد عار من الصحة جملة وتفصيلا.

🔵 العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي ما نشره موقع فردا نيوز الإيراني من كلام منسوب للسيد نصر الله خلال لقاء مزعوم مع الجالية الإيرانية وتؤكد أن ما ورد عار من الصحة جملة وتفصيلاً — قناة المنار (@almanarnews) March 13, 2018

وذكر موقع "فردا نيوز" الإيراني كلاما منسوبا للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وزعم أنه قاله خلال اجتماع بالإيرانيين المقيمين في لبنان، وتحدث معهم عن وضع الطائفة الشيعية في البلد، وسياسة الرئيس ميشال عون.

وأشار "فرادا نيوز" إلى أن نصر الله تحدث عن موقف حزب الله من الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قال "نحن لا نقاتل من أجل بشار الأسد.. ولولا حزب الله وإيران لسقطت سوريا"، لكن حزب الله نفى هذه التصريحات.

جدير بالذكر أن الموقع الإيراني حذف التقرير والتغريدة الموصولة بالخبر.

المصدر: موقع "المنار" + موقع "السومرية نيوز" + موقع LBC

ياسين بوتيتي