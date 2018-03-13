السعودية تدين محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لمحاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن هذه المحاولة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وجدد المصدر التأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني، بما يستجيب لطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، واستعادة حقوقه المشروعة.

المصدر: واس

إينا أسالخانوفا