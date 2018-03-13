مصر تصدر بيانا بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني

دانت مصر بـ"أشد العبارات" المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أن "جمهورية مصر العربية تهنئ الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بنجاة رئيس الوزراء" مؤكدة أن "مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل". وتابع البيان أن "مصر ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إدارة شئون دولتهم وفق رؤية موحدة وشاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية