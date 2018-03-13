الوفد الروسي: تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا غير موضوعي

اعتبر الوفد الروسي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير حول حقوق الإنسان في سوريا، الذي قدم خلال دورة المجلس، غير موضوعي ومنحازا.

وأشار ممثل الوفد الروسي يوري ميخييف في كلمة له أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الثلاثاء، إلى ازدواجية المعايير الواردة في التقرير، فيما يخص تغطية الأوضاع في الرقة ودير الزور بسوريا.

وقال الدبلوماسي الروسي: "هذه الوثيقة شأنها شأن سابقاتها، وهي غير موضوعية ومنحازة، وفي حقيقة الأمر تهدف إلى تفعيل المواقف السياسية لعدد من الدول التي بادرت إلى تأسيس لجنة التحقيق".

وتابع قائلا، إن "الحديث عن نشوء النزاع (في سوريا) يخلو من أي كلمة حول ما إذا كان ولا يزال يغذى من قبل القوى المعنية بتغيير الحكومة السورية الشرعية بالقوة".

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وأضاف أنه "يتكون انطباع بأن لجنة التحقيق تصمت بشكل متعمد عن استخدام القوة العشوائية وغير المتوازنة من قبل التحالف الدولي، الذي قام بتسوية الرقة بالأرض في حقيقة الأمر"، مضيفا أن أصحاب التقرير، في معرض حديثهم عن المناطق المحاصرة، يتحدثون فقط عن حلب والغوطة الشرقية، ولا يذكرون شيئا عن دير الزور أو الفوعة وكفريا.

وأعرب عن الاستغراب من إدانة اللجنة لإجلاء المسلحين من مناطق الهدنة، ووصفها بـ "التهجير القسري"، موضحا أن عمليات الإجلاء تجري على أساس اتفاق بين الأطراف السورية.

يذكر، أن لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة سيرجيو بينيرو قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تقريرها حول الوضع في سوريا. وجاء فيه أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في سوريا بلا عقاب، ودعت اللجنة إلى محاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

المصدر: تاس

أنطون زوييف