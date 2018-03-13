الرئيس العراقي يرفض المصادقة على موازنة 2018

رفض الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018، حسبما أفادت "السومرية نيوز" نقلا عن مصدر مطلع.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "معصوم قرر إعادة الموازنة إلى مجلس النواب".

فيما نقلت "رويترز" عن مستشار معصوم، أمير الكناني، قوله إن الموازنة ستتم إعادتها إلى البرلمان من أجل إصلاح ما تحتوي عليه من خروقات قانونية ودستورية.

وكان البرلمان العراقي صوت، بجلسته التي عقدت السبت 3 مارس، على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الأكراد.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أكد، السبت الماضي، أن الرئاسة ستبحث "الأخطاء الفنية والخلل الدستوري" في الموازنة قبل المصادقة عليها، مشيرا إلى أن البرلمان عليه أن يعيد النظر ببعض فقرات الموازنة إذا كانت لا تتوافق مع الدستور.

المصدر: السومرية نيوز + رويترز

قدري يوسف