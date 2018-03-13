خروج نحو 100 مدني من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيم الوافدين

خرجت مجموعتان من السكان المدنيين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني إلى معبر الوافدين ليبلغ العدد الاجمالي للمدنيين الذين غادروا المنطقة اليوم الثلاثاء نحو 100 شخص.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية سابقا عن مراسلها في المنطقة أنه تم نتيجة المباحثات بين مركز المصالحة الروسي في سوريا وزعماء الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية التوصل إلى اتفاق حول خروج مجموعتين من المدنيين يبلغ عددهم نحو 100 شخص من مدينة دوما إلى المعبر في مخيم الوافدين. وأضافت أنه يوجد بين الذين يتوقع إجلاؤهم اليوم عدد من المصابين.

كذلك أفاد مراسل "RT" بأن حوالي 100 مسلح خرجوا عبر معبر مخيم الوافدين من بينهم جرحى نتيجة المعارك، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى إدلب في الشمال السوري.

وأضاف مراسلنا أن عددا من المدنيين توجه في الغوطة الشرقية من مزارع عالية باتجاه نقطة الكشف الأولي عند معبر الوافدين وذلك بعد خروج دفعة المسلحين.

وهذه هي العملية الثالثة لإجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية. فسبق أن غادر 52 شخصا مسرابا عبر الممرات الإنسانية، ثم خرج 76 شخصا آخرين.

وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري، أعلن في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة رويترز عن الزعتري في معبر الوافدين: "اليوم نتوقع إجلاء المدنيين بمن فيهم الذين يحتاجون إلى مساعدات طبية"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

المصدر: رويترز + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا