حزمة من المشاريع الإماراتية في 5 محافظات يمنية
أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عن حزمة مشاريع تنموية وخدمية ستقوم بتنفيذها خلال عام زايد 2018 في 5 محافظات يمنية.
وقالت اللجنة، أمس الاثنين، خلال الاحتفال بعام زايد، بحضور بعثة الهيئة ومسؤولين يمنيين وشخصيات اجتماعية وثقافية عديدة، إن المشاريع التي ستكون تكلفتها الإجمالية 35 مليون درهم إماراتي، ستشمل عدن ولحج وأبين والضالع وتعز.
كما وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الحفل، اتفاقية شراكة مع جامعة عدن، لدعم الفعاليات والأنشطة الطلابية في الجامعة، وتكريم عدد من الشخصيات الاجتماعية، التي لها بصمات إيجابية في خدمة المجتمع.
إلى ذلك، أعلن مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن، سعيد آل علي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، عن دعم جديد مقدم لمؤسسة كهرباء عدن، ويتمثل بمحطة إنتاجية، مقدرة بـ 100 ميغاوات ستصل قريبا.
#الهلال_الأحمر_الإماراتي يدشن #عام_زايد 2018 في العاصمة المؤقتة #عدن.— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) 12 mars 2018
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دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعدن صباح اليوم #عام_زايد2018 بالإعلان عن حزمة مشاريع سيتم تنفيذها خلال العام في محافظات ( #عدن - #لحج - #أبين - #الضالع - #تعز).
.@emiratesrc@UAEAid#المساعدات_الإماراتيةpic.twitter.com/WfMWD3UemT
المصدر: وكالات
رُبى آغا