حزمة من المشاريع الإماراتية في 5 محافظات يمنية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عن حزمة مشاريع تنموية وخدمية ستقوم بتنفيذها خلال عام زايد 2018 في 5 محافظات يمنية.

وقالت اللجنة، أمس الاثنين، خلال الاحتفال بعام زايد، بحضور بعثة الهيئة ومسؤولين يمنيين وشخصيات اجتماعية وثقافية عديدة، إن المشاريع التي ستكون تكلفتها الإجمالية 35 مليون درهم إماراتي، ستشمل عدن ولحج وأبين والضالع وتعز.

كما وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الحفل، اتفاقية شراكة مع جامعة عدن، لدعم الفعاليات والأنشطة الطلابية في الجامعة، وتكريم عدد من الشخصيات الاجتماعية، التي لها بصمات إيجابية في خدمة المجتمع.

إلى ذلك، أعلن مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن، سعيد آل علي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، عن دعم جديد مقدم لمؤسسة كهرباء عدن، ويتمثل بمحطة إنتاجية، مقدرة بـ 100 ميغاوات ستصل قريبا.

المصدر: وكالات

رُبى آغا