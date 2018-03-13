قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة استهدفت قوات "الحزام الأمني" في عدن (صور+فيديو)

أفاد مراسل قناة "RT" بأن انفجارا عنيفا نفذ بسيارة مفخخة هز اليوم الثلاثاء، مدينة عدن بالقرب من مديرية المنصورة، هذا وقد أعلن تنظيم "داعش" في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.

وأضاف مراسلنا أن الانفجار استهدف مطبخا لإعداد الطعام لأفراد الحزام الأمني في منطقة الدرين الصناعية، وأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة أعقبت الانفجار.

وأكد مراسلنا أن السيارة انفجرت أمام بوابة المطبخ، حيث أدى ذلك إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة عدد آخر، كما خلف أضرارا جسيمة في المكان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن الانفجار استهدف مطبخا عسكريا في عدن كان يستخدم في إعداد وجبات للقوات اليمنية التابعة لـ"الحزام الأمني" والمدعومة من الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في سقوط ضحايا، مؤكدين أن سيارات الإسعاف نقلت ضحايا إلى المستشفيات بعد الانفجار.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي