باسيل يطلب من سفير السعودية إقناع قيادة المملكة برفع تحذير سفر مواطنيها للبنان

طلب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، من القائم بأعمال السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري، الذي تم تعيينه اليوم، بالعمل لدى قيادة المملكة لرفع تحذير سفر مواطنيها إلى لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إن تكليف البخاري بهذا المنصب في هذا الوقت يشدد على "حرص المملكة على السير في تطوير العلاقات بين البلدين إيجابا والحفاظ على أمن واستقرار لبنان"، موضحة أنه تم في هذا الإطار، "التأكيد على المشاركة الإيجابية للمملكة في المؤتمرات الدولية المزمع عقدها من أجل لبنان وأولها مؤتمر روما 2 خلال هذا الأسبوع، وجددت التوجيهات بالدعم السعودي للبنان".

وأفادت الوكالة بأن باسيل طالب القائم بأعمال السفير السعودي "في إطار هذا التوجه الإيجابي بحث القيادة السعودية إمكانية رفع تحذير سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان كمقدمة لتشجيع الدول الخليجية المعنية بذلك".

ولم تذكر وكالة الأنباء اللبنانية رد البخاري على الطلب.

ونشأت أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية على خلفية امتناع باسيل عن التصويت على قرار بالجامعة العربية في العام 2016 يدين الاعتداء على مقر البعثة السعودية في إيران.

وردت الرياض بتحذير رعاياها من السفر إلى لبنان، كما أوقفت حزمة المساعدات التي كانت ترصدها للجيش اللبناني، والتي بلغت 3 مليارات دولار.

واتخذت عدة بلدان خليجية، بينها الإمارات والبحرين، خطوات مماثلة وسط اتهامات لباسيل بالعمل لصالح "حزب الله"، الموالي لإيران.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + وكالات

رفعت سليمان