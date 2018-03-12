أنقرة تعلن قرب "تطهير" عفرين من المسلحين الأكراد

قال المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن تركيا ستطهر قريبا بلدة عفرين السورية من المسلحين وإنها سيطرت بالفعل على أكثر من نصف المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للصحفيين، اليوم الاثنين: "طهرنا 1102 كيلومتر مربع في عفرين من الإرهابيين. سنصل قريبا إلى وسط البلدة ونطهرها أيضا".

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وبدأت تركيا، في يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، كما أنها توعدت بتحريك قواتها من بلدة عفرين شرقا إلى مدينة منبج (بريف حلب الشرقي)، حيث تتمركز "وحدات حماية الشعب" الكردية، وصولا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في محافظتي الرقة والحسكة.

وتعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب" العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (المدعومة من واشنطن) تنظيما "إرهابيا" على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: رويترز + وكالات

قدري يوسف