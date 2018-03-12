المتحدث باسم التحالف العربي ينفي لـRT سيطرة الحوثيين على نقطة للجيش السعودي في جيزان
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نفى المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي لـRT صحة الأنباء التي تحدثت عن سيطرة الحوثيين على نقطة تابعة للجيش السعودي في مدينة جيزان الحدودية مع اليمن.
وكذب المالكي الفيديو الذي نشرته جماعة "أنصار الله" الحوثية وقالوا إنها عملية اقتحام للنقطة العسكرية السعودية في جيزان.
وقال إن الحوثيين لا يسيطرون على أية نقطة في تلك المنطقة ولا أية نقطة قريبة منها.
المصدر: RT
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