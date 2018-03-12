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فرقاطة روسية مزودة بصواريخ "كاليبر" في طريقها إلى المتوسط

أخبار العالم العربي

فرقاطة روسية مزودة بصواريخ
وزارة الدفاع الروسية
إطلاق صاروخ "كاليبر" من على متن فرقاطة "الأميرال إيسن" الروسية - أرشيف
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أعلن قائد في القوات البحرية الروسية أن فرقاطة "الأميرال إيسن" المزودة بصواريخ "كاليبر" المجنحة في طريقها إلى البحر المتوسط للانضمام إلى مجموعة السفن الروسية هناك.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في أسطول البحر الأسود، العقيد البحري فياتشسلاف تروخانوف، ، اليوم الاثنين، إن فرقاطة "الأميرال إيسن" انطلقت من ميناء سيبستوبول باتجاه مضيقي البوسفور والدردنيل في البحر الأسود، "بناء على خطة التناوب".

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وكانت فرقاطتا "الأميرال إيسن" و"الأميرال غريغوروفيتش"، وكذلك غواصات من تشكيلة مجموعة السفن التابعة للبحرية الروسية في البحر المتوسط، وجّهت مرارا ضربات بصواريخ "كاليبر" المجنحة إلى قواعد المسلحين في سوريا.

وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 30 يناير الماضي، بأن قطعات البحرية وجهت، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا، 100 ضربة فائقة الدقة إلى الإرهابيين باستخدام صواريخ "كاليبر".

المصدر: إنترفاكس

قدري يوسف

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