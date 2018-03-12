صندوق "ليبرتاد" الإسرائيلي التجسسي يكمل المرحلة الأولى من استثمار الشركات الناشئة

أعلن صندوق "ليبرتاد" الاستثماري الإسرائيلي التابع للمخابرات الإسرائيلية الموساد، ويتخصص في تكنولوجيات التجسس المتقدمة، عن إكماله المرحلة الأولى من استثمار الشركات الناشئة الخاصة.

وأُنشئ صندوق "ليبرتاد" في يونيو الماضي حيث أعلن الصندوق استثمار 10 مليون شيكل إسرائيلي إلى خمسة شركات ناشئة غير حكومية متخصصة في أحدث تكنولوجيات التجسس. وذلك على غرار شركة In-Q-Tel الأمريكية التي تعتبر من أهم الشركات المستثمرة إلى تكنولوجيات التجسس المتقدمة لتطبيقها في وكالة الاستخبارات المركزية.

وقدر مدير جهاز الموساد يوسي كوهين بشكل عال المرحلة الأولى من تمويل الشركات الناشئة قائلا:" إن إسرائيل تملك التكنولوجيا المتقدمة التي ستوسع قائمة الوسائل التي تستخدمها إسرائيل وإنه سيضع البلاد في موضع أفضل لمواجهة التحديات المقبلة".

المصدر: صحيفة The Jerusalem Post

لينا غيمون