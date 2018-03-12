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الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

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الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية
Reuters
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن أسماء مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها يوم 6 مايو المقبل.

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وقال الحريري، أمس الأحد، خلال كلمة: "من يحب سعد الحريري ينتخب لوائح المستقبل أينما كان في كل لبنان وليعمل من صوته يوم الانتخاب خرزة زرقاء لتحمي لبنان".

وأضاف: "المرشحون سيكونون يدا واحدة في الحملة الانتخابية، وبعدها سيعملون على تمثيل تيار المستقبل وقواعده ومشروعه للبنان أفضل".

كما أوضح أن مشروعهم الانتخابي قائم على حماية الأمن الاجتماعي والعملة الوطنية والنهوض بالاقتصاد لإيجاد فرص العمل، منوها إلى أن "هذا الإعلان ليس إعلانا للوائح فاللوائح ستُعلَن لاحقا في كل دائرة إنما هذا إعلان لمرشحي المستقبل".

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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