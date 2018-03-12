3 شبان ليبيين في جعبتهم 200 لتر بنزين والكثير من المحبة!

اهتمت الصحف الإيطالية بمغامرة وصفت بالبطولية قام بها 3 شبان ليبيين، قطعوا خلالها عباب البحر المتوسط على متن قارب مطاطي لإنقاذ شقيقهم المصاب بسرطان الدم.

بدأت القصة باعتراض منظمة إسبانية غير حكومية تدعى "Proactiva Open Arms" عند الفجر الباكر في عرض البحر يوم السبت 10 مارس قاربا مطاطيا على متنه ثلاثة أشقاء فتيان، أصغرهم يبلغ من العمر 14 عاما وهو مصاب بسرطان الدم.

المنظمة الإنسانية الإسبانية علّقت على حسابها في فيسبوك متسائلة: "ما الذي يجب أن يجري في ليبيا بحق السماء، كي يصبح البحر، الأمل الوحيد لطفل مريض؟"

وأضاف التعليق في نبرة مأساوية قائلا إن ذلك يجري "فيما أوروبا تواصل إطعام هذا الجحيم".

ورأت هذه المنظمة في هذه الواقعة "قصة حب وأبطال حقيقيين"، حيث غامر شقيقان لديهما الكثير من المحبة و200 لتر من الوقود، وركبوا البحر كي يمنحوا شقيقهما الأصغر المريض فرصة لتلقي العلاج في مستشفى أوروبي يتيح إنقاذه من هذا المرض الخبيث.

المصدر: repubblica

محمد الطاهر