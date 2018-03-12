"جيش الإسلام" يؤكد لـRT التوصل لاتفاق مع روسيا لإجلاء الجرحى ولا يستبعد المزيد

أكد المتحدث باسم "جيش الإسلام" حمزة بيرقدار لـ"RT" التوصل لاتفاق مع روسيا لإجلاء الجرحى من الغوطة الشرقية للعلاج.

وقال "جيش الإسلام"، إنه جرى التوصل مع روسيا عبر الأمم المتحدة للاتفاق.

وأضاف بيرقدار في رد على سؤال عن إمكانية حدوث اتفاقات جديدة مع الطرف الروسي :" هذا الأمر يتوقف على مدى جدية تطبيقهم للاتفاق".

وجاء في كلام "جيش الإسلام": "خلصنا إلى القيام بعملية إجلاء المصابين على دفعات للعلاج خارج الغوطة نظرا لظروف الحرب ومنع ادخال الأدوية منذ ست سنوات".

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في وقت سابق اليوم، أن حرب شوارع اندلعت في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال "فيلق الرحمن" عن "جبهة النصرة".

وكان المتحدث باسم مركز المصالحة اللواء فلاديمير زولوتوخين، قد صرح في وقت سابق بأن ممثلي المركز عقدوا لقاء مع قيادة تنظيم "فيلق الرحمن" حيث طلبوا من عناصره النأي بالنفس عن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية.

المصدر: RT

نادر همامي