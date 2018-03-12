حرب شوارع في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال "فيلق الرحمن" عن "النصرة"

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن حرب شوارع اندلعت في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال "فيلق الرحمن" عن "جبهة النصرة".

وقال مدير مركز المصالحة، فلاديمير زولوتوخين، إن المعارك التي تشهدها شوارع الغوطة تعيق خروج المدنيين وتجبرهم على البحث عن مخابئ.

وأوضح أنه "بعد مطالبة المركز بالانفصال الفوري لفيلق الرحمن عن التنظيم الإرهابي جبهة النصرة بهدف مناقشة إخراجهم فيما بعد من المنطقة، بدأت اشتباكات بين الفصائل المسلحة، السكان المدنيون اضطروا للبحث عن مخابئ حتى لا يكون ضحايا الأعمال القتالية".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ أول عملية إجلاء جماعي كبيرة لمدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق شملت 52 شخصا، مؤكدة إحراز تقدم في المفاوضات مع المسلحين حول هذه القضية.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي