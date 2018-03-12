 
مباشر

حرب شوارع في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال "فيلق الرحمن" عن "النصرة"

أخبار العالم العربي

حرب شوارع في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyue

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن حرب شوارع اندلعت في الغوطة الشرقية بعد مطالب بانفصال "فيلق الرحمن" عن "جبهة النصرة".

وقال مدير مركز المصالحة، فلاديمير زولوتوخين،  إن المعارك التي تشهدها شوارع الغوطة تعيق خروج المدنيين وتجبرهم على البحث عن مخابئ.

وأوضح أنه "بعد مطالبة المركز بالانفصال الفوري لفيلق الرحمن عن التنظيم الإرهابي جبهة النصرة بهدف مناقشة إخراجهم فيما بعد من المنطقة، بدأت اشتباكات بين الفصائل المسلحة، السكان المدنيون اضطروا للبحث عن مخابئ حتى لا يكون ضحايا الأعمال القتالية".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ أول عملية إجلاء جماعي كبيرة لمدنيين من الغوطة الشرقية لدمشق شملت 52 شخصا، مؤكدة إحراز تقدم في المفاوضات مع المسلحين حول هذه القضية.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة