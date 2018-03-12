البحرية الروسية تستعد لإطلاق صواريخ قرب السواحل السورية

تخطط البحرية الروسية اليوم الاثنين لإطلاق صواريخ في الحوض الشرقي للبحر المتوسط بالقرب من السواحل السورية، حسبما نقل الإخطار الدولي لموظفي الطيران (NOTAM) والإنذار الملاحي.

وأوضح الإخطار إحداثيات المنطقة المغلقة التي ستجري فيها عملية إطلاق الصواريخ من السفن الروسية، واصفا إياها بتدريبات، مشيرا إلى أنه من المخطط تنفيذها ما بين بين الساعة 8:00 والساعة 18:00 بتوقيت موسكو قرب الحدود البحرية السورية.

وترابط في البحر الأبيض المتوسط مجموعة القوات الدائمة التابعة للأسطول البحري الحربي الروسي التي تضم حاليا 15 سفينة قتالية وسفينة إمداد، من ضمنها سفينة تحمل صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" وفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش".

المصدر: انترفاكس

ناتاليا أوسمان