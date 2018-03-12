وفاة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق وبطل حرب أكتوبر

توفي الفريق صفي الدين أبو شناف، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، والذي تولى رئاسة الأركان من أكتوبر 1987 إلى مايو1991، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر 1973.

ولد الفريق صفي الدين عام 1931 في محافظة المنيا بصعيد مصر، وتخرج في الكلية الحربية عام 1953، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وماجستير في العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا.

تدرج أبو شناف في المناصب حتى وصل لمنصب قائد الفرقة السابعة مشاة، ثم رئيس أركان وقائد الجيش الثاني الميداني، ثم رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وشارك في حروب 56 واليمن والاستنزاف و73.

المصدر: "صحف مصرية"