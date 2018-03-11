الإمارات تقدم للعراق مبادرة لإعمار جامع النوري ومنارة الحدباء

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، أن دولة الإمارات تقدمت بمبادرة لإعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل.

وذكر مكتب الإعلامي للعبادي، في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أنه "استقبل، اليوم، السفير الإماراتي لدى بغداد حسن أحمد الشحي"، مشيرا إلى أن "السفير نقل تحيات ومباركة دولة الإمارات حكومة وشعبا بتحرير كامل الأراضي العراقية والإشادة بما تحقق في العراق من استقرار أمني".

ونقل البيان عن الشحي قوله، إن "الشيخ محمد بن زايد وايمانا منه بالعلاقات بين البلدين الشقيقين ودور العراق في محاربة الإرهاب تقدم بمبادرة لإعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل"، مؤكدا أن "مندوبا خاصا من دولة الإمارات العربية المتحدة سيأتي إلى بغداد لهذا الغرض".

وأكد العبادي، بحسب البيان، "حرص العراق على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وجميع الدول على أساس المصالح المتبادلة وخدمة الشعبين"، مبينا أن "العراق يقف حاليا في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب بعدما انتصر على عصابات داعش عسكريا وسينتصر العراقيون أيضا في بناء وإعادة إعمار بلدهم".

ودمّر مسجد النوري ومنارته الحدباء، المعلم الشهير في الموصل، الذي يعود إلى القرن الـ12، في يونيو 2017، وقال الجيش العراقي إن عناصر تنظيم "داعش" فجروا المسجد ومنارته قبل انسحابهم من المكان.

وكان زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، أعلن "خلافته" خلال ظهوره العلني اليتيم، من هذا المسجد في 2014.

والمنارة الحدباء للمسجد التي حافظت على هيكلها لفترة 9 قرون هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد، وكانت المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب رمزا للموصل، وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي.

المصدر: السومرية + أ ف ب

رفعت سليمان