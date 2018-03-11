إعلامي مصري بعد إطلاق سراحه: "زنزانتي كانت كالقبر" (فيديو)

قال الإعلامي خيرى رمضان، ببرنامج "مصر النهارده"، على القناة الأولى المصرية، في أول ظهور له عقب الإفراج عنه بعد احتجازه بتهمة الإساءة للشرطة إن "زنزانتي كانت أشبه بالقبر."

وجاء قرار إخلاء سبيل رمضان بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه مصري، حيث مثل أمام قاض بمحكمة شمال القاهرة بعد بلاغ من قبل وزارة الداخلية يتهمه بترويج أكاذيب ومعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بهيئة الشرطة وتشويه صورتها من خلال حديثه عن ضعف رواتب ضباط الشرطة وأوضاعهم المعيشية الصعبة.

وقال خيري رمضان: "20 سيناريو لبداية حلقة الليلة، جميعهم وقعوا، إحساس عظيم جدًا قد لا يُتاح للكثير، عندما تصبح أسيرًا محبوسًا في غرفة و"زنزانة" ترتدي أساور و"كلبشات"، عندما تغلق الأبواب وتسمع زئير الأقفال وكل ما تفكر فيه أين مالي.. أين أولادي.. وأين جاهي.. وأين علاقاتي.. كان لديك بيت كبير تستمتع به، أنت الآن وحدك في تلك اللحظة."

المصدر: صحف مصرية