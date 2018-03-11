مصر.. غرامات باهظة على إهدار المياه

توعد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد اليوم الأحد بمعاقبة المسرفين في استخدام المياه لوقف اهدار ما يقرب من مليون متر مربع يوميا في شوارع العاصمة.

وكلف عبد الحميد رؤساء الأحياء بتحرير مخالفة بقيمة 10 آلاف جنيه (550 دولارا) بحق من يغسل سيارته أو من يرش الشوارع بالمياه

وأضاف في كلمة باجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أن مظاهر الإسراف عديدة وضخمة، مثل غسل السيارات، ورش الشوارع أمام الأكشاك والمقاهى، وسوء استخدام حراس العقارات للمياه في غسيل السجاد والمتعلقات، وكل هذا يمثل إسرافا كبيرا في الاستهلاك.

وحذر عبد الحميد المواطنين من "استهلاك المياه بالمعدلات القديمة".

وتأتي تصريحات المحافظ في وقت تتخوف فيه مصر من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل؛ مصدر المياه الرئيسي لها.

ودعا محافظ القاهرة إلى مواجهة ظاهرة إهدار المياه في العاصمة بـ"حزم شديد (..)؛ لأن الحفاظ على المياه أمن قومي، ولابد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها".

المصدر: وكالات