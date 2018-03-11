أنباء عن إحباط هجوم طائرات مسيرة جديد على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

أفادت مصادر سورية موالية ومعارضة للحكومة بأن قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية تعرضت اليوم لهجوم جديد بطائرات مسيرة من قبل المسلحين.

ونقل موقع "المصدر نيوز" الإخباري عن مصادر موالية للحكومة تأكيدها أن طائرة واحدة من دون طيار على الأقل هاجمت القاعدة اليوم، حيث تمكنت منظومات الدفاع الجوي من إزالة التهديد قبل إسقاط الطائرة قنابل على القاعدة.

في المقابل، نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض عن مصادر متقاطعة تسجيلها الهجوم، مضيفا أن القوات الروسية أفشلته.

يذكر أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه على حميميم، حيث كان المسلحون في 7 يناير الماضي قد اعتدوا على أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا بعدد من الطائرات المسيرة الأجنبية الصنع، واستطاعت القوات الروسية إسقاط سبع منها وضبط ست أخرى.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف