رئيس أركان الجيش التركي يعقد لقاءات رسمية في قطر

وصل رئيس هيئة الأركان للجيش التركي، الجنرال خلوصي أكار، إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث يجري لقاءات رسمية مع المسؤولين العسكريين المحليين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن بيان أصدرته رئاسة الأركان أن أكار يجري زيارة لقطر يعقد خلالها لقاءات مع المسؤولين هناك برفقة قائد القوات البحرية التركية، عدنان أوزبال.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصل حول مضمون المحادثات بين الطرفين.

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان