إصابة فلسطيني بعملية دهس نفذها مستوطن في بلدة حزما شمال شرق القدس

أصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة إثر دهسه من قبل مستوطن، بعد ظهر اليوم الأحد، على الشارع الرئيسي بين بلدتي حزما وعناتا شرق القدس، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب، وهو رشدي ياسر الخطيب (16 عاما)، وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله للعلاج، واصفة إصابته بالخطيرة حيث يعاني من كسر في الجمجمة ورضوض في جسمه.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطن الذي دهس الشاب لاذ بالفرار.

من جهتها، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن سيارات المستوطنين تعرضت للرشق بالحجارة قرب بلدة حزما ظهر اليوم.

وكان القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل البلدة قبل عدة أشهر بالمكعبات الإسمنتية وتُخضع الداخلين والخارجين من البلدة البالغ عدد سكانها حوالي 11 ألف مواطنا، لعمليات تفتيش دقيقة.

المصدر: معا + وفا

قدري يوسف