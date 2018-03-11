غارات تركية تدمر 18 هدفا كرديا شمال العراق

دمر سلاح الجو التركي، اليوم الأحد، 18 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق.

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ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية، أن الغارات الجوية استهدفت المواقع الكردية في مناطق هاكورك والزاب وغارا ومتينا وباسيان.

وأوضحت المصادر، أن المسلحين المتواجدين في النقاط المستهدفة، كانوا يعتزمون شن هجمات إرهابية ضد المخافر التركية قرب الحدود مع العراق.

وتواصل تركيا تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، تمردا منذ 3 عقود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية قتل فيه نحو 40 ألف شخص.

وكانت تركيا شنت في يناير الماضي عملية عسكرية منفصلة في منطقة عفرين بشمال سوريا باسم "غصن الزيتون" لإبعاد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن حدودها الجنوبية. وتعتبر تركيا الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، مما أضر بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وكلتاهما عضو بحلف شمال الأطلسي.

المصدر: الأناضول + رويترز

أولغا رودكوفسكايا