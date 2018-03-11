العاهل السعودي يأمر باستحداث دوائر قضائية مختصة بمكافحة الفساد

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، 11 مارس، أمرا ملكيا جديدا بشأن مكافحة الفساد، استحدث بموجبه دوائر قضائية متخصصة بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد.

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وذكرت صحيفة سبق السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، بموجب هذا الأمر الملكي، يريد استحداث دوائر متخصصة بقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن "صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على استحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة".

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وأوضح النائب العام، أن الملك سلمان وولي عهده حريصان كل الحرص على مكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية. وأردف قائلا: إن النيابة العامة، قبل صدور هذا الأمر الملكي، كانت تنيط بملاحقة قضايا الفساد بدائرة جرائم الوظيفة العامة، إلا أنه ورغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، صدرت الموافقة على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.

وأكد الشيخ سعود المعجب، أن الكوادر القضائية في النيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء وسيعهد إليها الاهتمام بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مؤكدا أن النيابة العامة هي التي تختص بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية.

المصدر: سبوتنيك

سعيد طانيوس