روسيا والكويت تتبادلان التهاني بمناسبة ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية

تبادل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والكويتي صباح الخالد الصباح برقيتي تهنئة بمناسبة الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية، اليوم الأحد: "أشار الطرفان إلى الطابع الودي تقليديا للعلاقات الروسية الكويتية التي تتطور في العديد من المجالات المهمة لهما".

وأضاف أن "تعزيز العلاقات الثنائية يتفق مع المصالح طويلة الأجل لشعبي البلدين ويساعد في حفظ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط".

وكانت الكويت أكدت سابقا استعدادها لمواصلة العمل مع روسيا في مجال الطاقة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا