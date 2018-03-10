تجدد الاحتجاجات في كربلاء على اعتقال رجل الدين حيس الشيرازي في إيران

نظم عشرات الأشخاص وقفة احتجاجية أمام مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة كربلاء العراقية على اعتقال حيسن، نجل المرجع الديني صادق الشيرازي، في مدينة قم الإيرانية، قبل أيام.

إقرأ المزيد

وطالب الحتجون السلطات العراقية بالتدخل للإفراج عن الشيرازي ومحاسبة العناصر التي أساءت للمرجعية الشيرازية.

ودعا الشيخ ناصر الأسدي في البيان الختامي، السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح الشيرازي ومعالجة الخلافات عبر الحوار، مشيرا إلى أن "أسلوب القسوة والقسر يؤدي إلى المزيد من تمزيق الساحة الإسلامية والشيعية وتعقيد الأزمات".

السومرية نيوز

وفرض الأمن العراقي إجراءات أمنية مشددة حول مكان الوقفة وأغلق بعض الطرق، بحسب "السومرية نيوز".

وخلال الأيام الماضية، خرجت احتجاجات منددة باعتقال الشيرازي في مدن مشهد وقم في إيران وكربلاء والنجف وبغداد في العراق وعدد آخر من البلدان ذات التواجد الشيعي.

هتافات: الموت لولاية الفقية..الموت لخامنئي في مدينة كربلاء العرقية اما القنصلية الإيرانية احتجاجا على اعتقال الرجل الدين الشيعي #الشيرازي 07/03/2018 pic.twitter.com/uskmHqMryc — k.Dahimi (@Ka_dahimi) March 7, 2018

ويوم أمس الجمعة تعرضت السفارة الإيرانية في لندن للاعتداء من قبل أتباع الشيرازي، الذين نزلوا العلم الإيراني من على إحدى شرفات مبنى السفارة وبدلواه بأعلام الشيرازية.

واستنكرت العديد من الهيئات الدينية في كربلاء في بيانات متتالية إقدام السلطات الإيرانية على اعتقال الشيرازي، مطالبة بالافراج عنه وتقديم وثيقة اعتذار إلى المرجعية الشيرازية والتعهد بعدم التعرض له في الايام المقبلة.

يذكر أن صحيفة "الوطن" الكويتية أفادت، الثلاثاء الماضي بأن الاستخبارات الإيرانية اعتقلت للمرة الثانية حسين الشيرازي من أمام منزله بعد أن ألقى محاضرة دينية انتقد فيها نظام الحكم في البلاد، من خلال حديثه عن "الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام".

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا