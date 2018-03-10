الأمن العراقي يلقي القبض على عصابة قتلت طبيبا وأفراد عائلته طعنا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، اعتقال العصابة التي قتلت الطبيب المسيحي وزوجته ووالدته طعنا يوم أمس في بغداد.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان إن "القوات الأمنية تمكنت اليوم من اعتقال العصابة التي قتلت العائلة المسيحية في العاصمة بغداد".

وأضاف معن أنه "تم إحالة أفراد العصابة إلى التحقيق".

وكان مصدر مطلع أفاد، أمس الجمعة، بأن مسلحين طعنوا طبيبا وعائلته المكونة من زوجته ووالدته بعد اقتحام منزلهم في منطقة المشتل شرقي بغداد.

ونشرت "السومرية نيوز" صورا لضحايا العصابة.

alsumaria.tv

المصدر: وكالة السومرية نيوز

إينا أسالخانوفا