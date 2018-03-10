الرئيس العراقي: بغداد وأربيل تتحملان مسؤولية القرار حول استفتاء إقليم كردستان

حمل الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، كلا من حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية المسؤولية عن قرار استفتاء الإقليم، مشيرا إلى إخفاق الطرفين في حل خلافاتهما عبر الحوار.

وقال معصوم في لقاء خاص بثته قناة "السومرية"، اليوم السبت، إن "حكومة الإقليم وكذلك الحكومة الاتحادية تتحملان مسؤولية اتخاذ قرار الاستفتاء، لأنهما خلال السنوات الماضية لم يتوصلا إلى حل للخلافات السياسية بين الحكومتين"، مشيرا إلى أن "الطرفين لم يدخلا في حوار جاد من أجل حل المشاكل العالقة بينهما".

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واعتبر معصوم أن "استفتاء كردستان لم يكن طريقة لإعلان استقلال الإقليم، لأن الاستقلال ليس برغبة ذاتية، إنما هي قضية ترتبط بالمركز والدول الإقليمية أيضا"، مشيرا إلى أن "قرار الاستفتاء لم يكن موفقا".

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في 25 من سبتمبر الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

المصدر: السومرية نيوز

قدري يوسف