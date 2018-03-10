مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات جنوب نابلس

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، مساء السبت، بمقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات مع شبان في قرية عوريف جنوب نابلس.

صور| الشهيد أعمير عمر شحادة الذي ارتقى قبل قليل برصاص الاحتلال في بلدة عوريف جنوبي نابلس pic.twitter.com/KzyHRDWi5j — وكالة صفا (@SafaPs) 10 марта 2018 г.

وكانت "وكالة شهاب" الفلسطينية قد قالت إن مواطنين فلسطينيين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما جراحه حرجة خلال مواجهات في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأعلن الناطق الرسمي باسم للهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن شابا قتل خلال إصابته برصاص القوات الإسرائيلية إثر مواجهات اندلعت في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأضاف جبريل أن القوات الإسرائيلية احتجزت سيارة الإسعاف على حاجز حوارة جنوب نابلس ورفضت السماح لهم بالمرور إلى مدينة نابلس.

من جهته قال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس، إن الشاب أعمير عمر إبراهيم شحادة (23 عاما) أصيب برصاصة في الصدر أطلقها الجنود الإسرائيليون عليه بصورة مباشرة في المنطقة الشرقية من بلدة عوريف جنوب نابلس.

كما أكد دغلس إصابة شاب ثان يدعى همام محمد صفدي برصاصة في قدمه.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان بأن مستوطنين من مستوطنة "إيتسهار" شنوا هجوما على المنطقة الشرقية من عوريف ثم تدخلت القوات الإسرائيلية وبدأت بإطلاق النار.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

ياسين بوتيتي