سانا: الجيش يحرر عددا من المحتجزين لدى المسلحين في مسرابا بالغوطة
Reuters Omar Sanadiki
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jyox
أعلن الجيش السوري عن تحرير عشرات المدنيين من العائلات التي كانت محتجزة لدى التنظيمات الإرهابية كدروع بشرية في بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية لدمشق، وفق وكالة "سانا".
وقالت "سانا" إن المسلحين كانوا يحتجزون هؤلاء الأشخاص، وبينهم نساء وأطفال، داخل أحد الأقبية في بلدة مسرابا في عمق الغوطة، مؤكدة أن المدنيين المحررين نقلوا إلى أحد مراكز الإقامة المؤقتة، اليوم.
ونقلت الوكالة عن المدنيين المحررين قولهم إنهم رفضوا الخروج مع أفراد عائلات التنظيمات الإرهابية من مسرابا وبقوا بانتظار وصول القوات الحكومية لتحريرهم وتأمين نقلهم إلى مناطق آمنة.
كا أفادت "سانا" بمقتل أم و3 من أطفالها جراء قصف مسلحي الغوطة اليوم على عائلات حاولت الخروج من عبر منفذ جسرين - المليحة.
سانا
سانا
سانا
سانا
المصدر: سانا
إينا أسالخانوفا
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)