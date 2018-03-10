خبراء يكشفون عن السبب المحتمل لتحطم الطائرة الروسية "AN-26" قرب قاعدة حميميم

كشفت مصادر مقربة من التحقيقات في حادث تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية قرب قاعدة حميميم، في السادس من الشهر الجاري عن الأسباب المحتملة التي كانت وراء سقوط الطائرة.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن مصادر دون الكشف عن هويتها، أن سبب سقوط الطائرة قد يكون نتيجة لعطل طرأ على جنيحات الطائرة المتحركة التي تقوم بمهمة التحكم بحركة الطائرة أثناء الإقلاع والهبوط.

وأكد خبراء في النقل العسكري الجوي، أنه في حال امتناع أحد الجنيحات عن العمل فإن ذلك يؤدي إلى سقوط حاد للطائرة وقد يجعلها تهوي شاقوليا.

ووفقا للمصادر، فإنه في حال حدوث أعطال كهذه فإن الطيارين بمن فيهم ذوو الخبرة لا يستطيعون تجنب وقوع كارثة.

يشار إلى أن طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "AN-26" تحطمت في الـ6 من مارس الجاري حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (14:00 بالتوقيت المحلي) أثناء اقترابها من قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 39 شخصا كانوا على متنها وهم 33 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

المصدر: وكالات

نادر همامي