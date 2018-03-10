رئيس الحكومة المغربية: الفساد يعيق التقدم والتنمية في البلاد

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن الفساد يعيق التقدم والتنمية، ويتسبب في فقدان نقاط من الناتج الإجمالي الخام.

وأضاف العثماني، أمس الجمعة من الرباط، في لقاء مع طلبة أول فوج ماجستير الكشف والوقاية من الجريمة المالية التابع لكلية الحقوق "عين الشق"، بمدينة الدار الدار البيضاء، أن "مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات، بل بالإنجازات العملية والواقعية بالاستعانة بالخبرات في المجال".

ولفت إلى أن: "لدى حكومته إرادة سياسية قوية للمضي قدما في تنزيل برنامج مكافحة الفساد والقضاء عليه".

وقال إن: "الكشف عن الفساد يحتاج إلى خبرات وإلى رؤية واضحة استراتيجية تشارك فيها جميع الجهات، لأن برنامج مكافحة الفساد يتطلب الاستمرار، وأن توقفه يعني السقوط".

وصادقت الحكومة المغربية في 28 ديسمبر 2015، على "استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، شارك في إعدادها بعض جمعيات المجتمع المدني.

وتستهدف هذه الاستراتيجية، هدفين أساسيين هما: جعل الفساد في منحى تنازلي، وتحسين مجال المعاملات.

المصدر: الأناضول

رُبى آغا