"فيلق الرحمن" ينعى أحد قادته العسكريين في الغوطة الشرقية

أكد "فيلق الرحمن" أحد الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية، مقتل أحد أبرز قادته الملقب "أبو علي ضياء الشاغوري"، في المعارك الدائرة مع قوات الجيش السوري.

ونشر قائد "فيلق الرحمن" وهو تحالف يضم جماعات إسلامية تقاتل ضد القوات الحكومية السورية، فيديو نعى فيه الشاغوري، متوعدا بمواصلة القتال وعدم الاستسلام.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه تنظيم "جيش الإسلام"، وهو أحد الفصائل المسلحة، التي اتخذت من مدينة دوما والغوطة الشرقية مركزا لها، موافقته على بدء عملية انسحاب مسلحي "جبهة النصرة" من منطقة الغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

كذلك أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحين متمركزين في غوطة دمشق الشرقية يعرضون على السلطات السورية إجراء مفاوضات حول انفصالهم عن "جبهة النصرة" المصنفة على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال رئيس المركز، اللواء يوري يفتوشينكو، إن "بعض ممثلي المجموعات المسلحة غير الشرعية كثفت محاولاتهم للتواصل مع كل من القوات الحكومية السورية والمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة لبحث موضوع الانفصال عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور".

المصدر: وكالات

نادر همامي